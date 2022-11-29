Военные преступления рф не должны оставаться безнаказанными: министры юстиции G7 приняли Берлинскую декларацию

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Встреча министров юстиции стран G7 с участием Украины завершилась принятием Берлинской декларации и договоренностью координировать сотрудничество ради расследования военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности, передает УНН.

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«Военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Преследование по основным преступлениям международного права имеет для нас главный приоритет. Наша общая цель – привлечь к максимально возможной уголовной ответственности преступников в соответствии с верховенством права и надлежащей процедурой, восстановить справедливость для погибших», - говорится в документе.

Детали

Сообщается, что было договорено координировать деятельность следователей и прокурорских органов избегая дублирования.

Кроме того, отмечается, что расследование необходимо координировать на ранней стадии.

«Мы намерены поделиться нашими передовыми практиками в работе с потерпевшими и свидетелями в рамках расследования. Мы также будем сотрудничать, чтобы помочь этим жертвам и свидетелями с украинскими властями и продолжать увеличивать их поддержку», - отмечается в документе.

Напомним

28-29 ноября министры юстиции стран G7 встретились в Берлине – впервые в истории. В центре внимания – преследование военных преступников.