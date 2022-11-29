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Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО – Кулеба

Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на МИД.

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“Мы ведем переговоры о производстве оружия и боеприпасов для Украины на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий. Этим решениям нет альтернативы”, - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО, отвечающей общим интересам Украины и Альянса.

Дополнение

Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Дмитрий Кулеба
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