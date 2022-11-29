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Украина прекратила действие соглашения с беларусью о сотрудничестве в сфере использования космического пространства

Украина прекратила действие соглашения с беларусью о сотрудничестве в сфере использования космического пространства

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров прекратил действие Рамочного соглашения между Украиной и беларусью о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Прекращено действие Рамочного соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики беларусь о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12.06.2009 г. в Киеве», - написал Мельничук.

Дополнение

Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Украины и беларуси.

Украина расторгла соглашение с белорусью о судоходстве внутренними водными путями.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, соглашение
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