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США рассматривают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией – Bloomberg

США рассматривают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией – Bloomberg

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, следует ли признать российскую частную военную компанию "Вагнера" иностранной террористической организацией. Об этом Bloomberg сообщили два человека, которые знакомы с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Как отмечается, признание ЧВК "Вагнера" ​​иностранной террористической организацией позволило США начать уголовное преследование против группы и ее членов и наложить арест на ее активы по всему миру.

Окончательного решения об этом принято не было, сказали собеседники Bloomberg. Белый дом и Госдеп США не прокомментировали информацию.

Добавим 

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские чиновники, вероятно, пытаются сдержать влияние финансиста группы "Вагнера" ​​и "повара путина" евгена пригожина.

Источник: УНН
Теги: США
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