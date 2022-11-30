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Первая леди: надеемся на лидерскую роль Великобритании в создании международного трибунала

Первая леди: надеемся на лидерскую роль Великобритании в создании международного трибунала

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первая леди Елена Зеленская надеется, что Великобритания будет играть лидерскую роль в создании специального международного трибунала по преступлениям россии, передает УНН.

 

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“Мы знаем, что украинский вопрос постоянно в центре внимания британского парламента. Ценим поддержку одного из самых влиятельных парламентов мира. Мы очень надеемся на вашу лидерскую роль в создании специального международного трибунала. Победа не может быть полноценной без справедливости”, — отметила Зеленская.

Первая леди сообщила, что поблагодарила за это спикера Палаты общин Линдси Гойлу сразу после своего выступления в парламенте Великобритании. Она также заверила, что Украина очень ценит как личную позицию господина Гойла, решительно осуждающего российскую агрессию, так и постоянную мощную поддержку британских депутатов.

“Это не только оружие, которое помогает нам отражать агрессию и создать воздушный щит над Украиной. Мы благодарны прежде всего за последовательную человечность во всем”, — добавила Зеленская.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Елена Зеленская
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