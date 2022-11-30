Италия предоставит помощь Украине в восстановлении электросетей - глава МИД

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Италия поможет Украине в возобновлении работы электросетей, поврежденных ракетными обстрелами армии рф. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет УНН со ссылкой на АРА.

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По словам Таяни, Италия внесет вклад в поддержку украинской электроэнергетики, которая понесла серьезный ущерб в результате российских ракетных обстрелов.

В частности, итальянские энергетические компании “поставят необходимые технологии для поддержания работоспособности электросетей”.

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“Мы выступаем за то, чтобы зима прошла без трагедий для украинского народа”, — подчеркнул Таяни.

Он добавил: “Нет мира без справедливости для украинского народа”. Кроме этого, Таяни сказал, что пока Украина находится под угрозой, “будет тяжело садиться за стол переговоров”.

Также Таяни отметил, что парламент Италии должен принять решение о дальнейших поставках оружия Украине.

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