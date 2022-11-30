Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и Северной Ирландии

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В рамках визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства. В своей речи она сравнила бомбардировки Украины российским агрессором с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

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"Вы не сдались. Мы не сдадимся. Но нам нужна не только победа. Нам нужна справедливость. Я приехала к вам именно за ней - за справедливостью, которой должна завершиться эта война так же, как завершилась та война. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же этого не представляем и мы. Так же и мы хотим, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды", - сказала первая леди.

Детали

Во время своего выступления Зеленская продемонстрировала кадры обесточенных в результате российских обстрелов украинских городов и фотографии людей, которые вынуждены искать электричество и тепло. В частности, она показала фото девочки, которую родители привезли на киевскую заправку, чтобы иметь возможность включить ей ингалятор.

Отдельно Зеленская остановилась на фактах многочисленных изнасилований украинцев российскими захватчиками. Этой теме было посвящено ее вчерашнее выступление на PSVI Conference по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.

"Повсюду в освобожденных городах и общинах после бегства российской армии находят пыточные, устроенные оккупантами. Задокументированы тысячи их преступлений, в том числе преступления сексуального насилия. Мы знаем, что самой молодой девочке, которая была изнасилована российскими оккупантами, - четыре года. Самой старшей жертве - 85 лет. Это установленные жертвы. А сколько тех, о ком мы еще не знаем?" - добавила Зеленская.

Она также призвала британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. В частности, способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии российской федерации против нашей страны - по аналогии с Сент-Джеймской декларацией времен Второй мировой войны, когда 13 января 1942 года был подписан документ, который фиксировал волю привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.

"Сегодня я прошу вас - ни больше ни меньше - стать мировым лидером справедливости. Для Украины, но и для мира! Потому что справедливость нужна не только нам и всем нашим пострадавшим. Она нужна, чтобы мир продолжал жить в соответствии с ценностями гуманизма, а не права сильного, как хотел бы захватчик. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир", - подчеркнула первая леди.

Дополнение

Первая леди Елена Зеленская надеется, что Великобритания будет играть лидерскую роль в создании специального международного трибунала по преступлениям россии.