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ЕС предлагает создать спецсуд для рассмотрения преступлений рф - фон дер Ляйен

ЕС предлагает создать спецсуд для рассмотрения преступлений рф - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении в среду, 30 ноября, заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения преступлений рф, пишет УНН.

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"россия должна расплатиться за свои ужасающие преступления. Мы будем работать с МУС и поможем создать специализированный суд для рассмотрения преступлений россии", - отметила она.

Также фон дер Ляйен указала, что в ЕС "с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы россия заплатила за нанесенные ею разрушения с помощью замороженных средств олигархов и активов своего центрального банка".

Дополнение

В начале марта Международный уголовный суд начал расследование нападения россии на Украину.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, война, Урсула фон дер Ляйен
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