Италия продолжит оказывать Украине оборонную помощь – Кулеба

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим итальянским коллегой Антонио Таяни дальнейшее предоставление Украине оборонной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

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"Я встретился с Антонио Таяни. Обсудили, как Италия может помочь Украине противостоять агрессии и пережить зиму. Благодарен за продление оборонной помощи Италии Украине, итальянский парламент даст разрешение на соответствующее решение. Украина ценит поддержку Италии", – написал Кулеба.

Напомним

В столице Румынии Бухаресте глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой Збигневом Рау шаги по усилению Украины зимой.