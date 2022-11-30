Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,93 -0,3676 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Дефицит и подорожание: эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке горючего из-за нефтяного эмбарго против рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8715

МИД Италии призвал Европу ограничить российское влияние на Балканах

МИД Италии призвал Европу ограничить российское влияние на Балканах

Антонио Таяни

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европа должна увеличить свое присутствие на Западных Балканах, чтобы ограничить влияние россии. Об этом он заявил в среду накануне второго дня встречи НАТО в Бухаресте, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Цитата

«Стабильность на Западных Балканах важна для мира. Нам нужно остановить россиян на Западных Балканах, нам нужно больше Европы», – сказал Таяни.

Детали 

Он добавил, что нужно защитить все страны на Западных Балканах и вблизи Украины: «В этот момент важно работать вместе, единство важно, и это сильный сигнал для россии». 

Дополнение

Сербия договорилась с Венгрией и Австрией о развертывании дополнительных общих полицейских патрулей вдоль своих южных границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов на Запад через Западные Балканы.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.