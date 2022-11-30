МИД Италии призвал Европу ограничить российское влияние на Балканах
Антонио Таяни
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европа должна увеличить свое присутствие на Западных Балканах, чтобы ограничить влияние россии. Об этом он заявил в среду накануне второго дня встречи НАТО в Бухаресте, сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
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«Стабильность на Западных Балканах важна для мира. Нам нужно остановить россиян на Западных Балканах, нам нужно больше Европы», – сказал Таяни.
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Он добавил, что нужно защитить все страны на Западных Балканах и вблизи Украины: «В этот момент важно работать вместе, единство важно, и это сильный сигнал для россии».
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Сербия договорилась с Венгрией и Австрией о развертывании дополнительных общих полицейских патрулей вдоль своих южных границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов на Запад через Западные Балканы.