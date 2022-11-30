Городской совет Одессы определился, что будет делать с монументом Екатерине II: известны результаты голосования

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. За соответствующее решение проголосовало 43 депутата, один не голосовал, передает УНН. Вместе с Екатериной II демонтируют и памятник Суворову.

Детали

По словам городского головы Геннадия Труханова, есть предложение создать в Одессе парк имперского прошлого, куда могут переместить и памятник Екатерине II. Сейчас же его передадут на временное хранение в музей.

Ранее исполнительный комитет Одесского городского совета поддержал проект решения о демонтаже и переносе памятника.

Инициатором возведения Екатерины II был экс-депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан, подозреваемый сейчас в хищении госсредств.

По мнению начальника южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, деньги на установление скульптуры Тарпан мог получить от Россотрудничества (российского федерального агентства, которое с конца прошлого года находится под санкциями в Украине).

На сохранении Екатерины II в Одессе настаивал президент рф владимир путин и “рупор кремля” мария захарова, которая даже "похвалила" Тарпана за установку скульптуры.

Сам Тарпан ситуацию с Екатериной II никак не комментирует. С 2017 года он находится в розыске МВД, а с этого года в базе "Миротворца" как "коррупционер и диверсант в сфере экономики", которого "подозревают в связях с фсб россии".

Сейчас Тарпан скрывается от правосудия и может находиться в ОАЭ, Болгарии или россии.