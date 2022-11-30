Елена Зеленская побывала на приеме у королевы-консорта и поблагодарила за помощь украинцам

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября, первая леди Украины Елена Зеленская побывала на приеме у королевы-консорта Великобритании Камиллы по случаю введенного ООН Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Об этом она отметила свой Telegram-канал, информирует УНН.

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«На прошлой неделе в Киеве я, как и каждый год, присоединилась к кампании против гендерно обусловленного насилия. Сегодня же имела честь побывать на приеме у Королевы-консорта Соединенного Королевства Камиллы по случаю введенного ООН Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Для меня почетно личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных рф, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей», - рассказала первая леди Украины.

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По ее словам, королева-консорт уже много лет является активной участницей кампаний против насилия в отношении женщин и постоянно занимается благотворительностью и помогает украинским переселенцам в Соединенном Королевстве.

«Поблагодарила за это и заверила: Украина готова внести вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которыми сталкиваются во всем мире. К сожалению, есть болезненный опыт в этом вопросе. К счастью, делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не терпеть никогда», - добавила Елена Зеленская.

Дополнение

В рамках визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства. В своем выступлении она сравнила бомбардировки Украины российским агрессором с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны.