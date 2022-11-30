Кулеба объявил о новых обязательствах партнеров по вооружению: о Patriot ни слова

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что дипломаты НАТО дали ему «ряд новых обязательств» по вооружению его страны, но отказался сообщить, включали ли эти обещания желаемые системы Patriot, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Кулеба выступил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте в Румынии. Оснащение Украины оружием и оборудованием для восстановления ее разрушенной электросети, чтобы она могла пережить зиму под российскими бомбардировками, было топ-вопросом, отмечает издание.

На встрече "мы услышали ряд обязательств, новых обязательств от различных членов НАТО по предоставлению Украине большего количества оборонного оружия и энергетического оборудования", сказал Кулеба журналистам.

Кулеба заявил во вторник, что Украина больше нуждается в системах Patriot и электрических трансформаторов, чтобы справиться с тем, что, по словам НАТО, является целенаправленным российским ракетным ударом, направленным на то, чтобы вывести из строя украинскую энергосистему перед наступлением зимы, пишет издание.

Как указано, Украина стремится получить Patriot американского производства или другие системы противовоздушной обороны, совершеннее тех, которые она получила от США и других союзников, чтобы блокировать российские авиаудары. Кулеба не ответил на неоднократные вопросы репортера перед встречей с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду о том, получил ли он какие-либо обязательства по системам Patriot.

«Что мне понятно… так это то, что поддержка остается сильной, решительной и определенной» со стороны министров иностранных дел стран НАТО о продолжении поддержки Украины оружием и другой помощью, сказал Блинкен.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что переговорил с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном прямо во время очередного массированного ракетного удара по Украине и подчеркнул необходимость ускорить поставки Украине систем ПВО.