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Взрыв в Мадриде: Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств

Взрыв в Мадриде: Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНН.

Детали

По словам Николенко, глава МИД Украины также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - сообщил спикер МИД.

Ранее

В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет.

Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, взрывы
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