В "Мотор Сич" новое руководство: гендиректором назначен Алексей Никифоров

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Назначено новое руководство ПАО "Мотор Сич" - гендиректора, а также новый состав наблюдательного совета и его председателя, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщили в ведомстве, 28 ноября приказом министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие. Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, Председателя и Членов Совета директоров. Также, прекращены полномочия и уволены с должности Президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева.

Приказом министра обороны Украины Генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.

Избран новый состав наблюдательного совета и его Председатель – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новый Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.

"Теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.

Добавим

Как писал ранее УНН, по подозрению в государственной измене СБУ задержала экс-нардепа, президента “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева.

В СБУ отметили, что задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.