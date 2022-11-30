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"Первый шаг к трибуналу": Подоляк о решении G7 расследовать военные преступления россии

"Первый шаг к трибуналу": Подоляк о решении G7 расследовать военные преступления россии

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что решение министров юстиции G7 начать расследовать военные преступления россиян в Украине – первый шаг россии к трибуналу, передает УНН.

Цитата

"у россии никогда не было “законных целей" в Украине. россия, нарушая международное право, вторглась в чужую страну, умышленно разрушает ее инфраструктуру и совершает массовые убийства. Решение G7 запустить процесс расследования ru-преступлений – первый шаг на пути к неотвратимому. К трибуналу", – написал Подоляк.

Напомним

Встреча министров юстиции стран G7 завершилась принятием Берлинской декларации и договоренностью координировать сотрудничество для расследования военных преступлений россии в Украине.

Источник: УНН
Теги: война, G7
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