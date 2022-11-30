В НАТО предлагают конфисковывать российские замороженные активы для финансирования восстановления Украины - FT

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министры иностранных дел НАТО на саммите в Бухаресте обсудили возможность конфискации российских замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Как пишет газета со ссылкой на источники, изначально инициативу о конфискации российских активов предложила Европейская комиссия. После чего соответствующие дискуссии возникли на саммите НАТО в Бухаресте.

Как отмечается, несмотря на то, что требование принять меры в отношении активов не было включено в совместное заявление, согласованное министрами НАТО, многие поддержали усилия ЕС по изучению данной идеи.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что Европейский Союз изучает возможность использования замороженных активов российского центрального банка для восстановления Украины.

Отмечалось, что обсуждение пока находится на начальном этапе. Однако экспертам по правовым вопросам уже поручено изучить возможные варианты, чтобы передача активов не угрожала юридическими последствиями.

Среди вариантов рассматривается использование активов центрального банка россии на 300 млрд долларов, замороженных странами ЕС, США и другими союзниками после вторжения рф на территорию Украины.