Кубраков написал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры: он станет вице-премьером

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Александр Кубраков написал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, заявление Кубракова поступило в Верховную Раду, пишет УНН.

Цитата

“В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины”, – говорится в сообщении.

Детали

Как сообщил УНН источник в парламенте, сейчас планируется объединение Министерств инфраструктуры и региональной политики. Возглавить ведомство должен Кубраков.

Дата заседания окончательно неизвестна, однако, по данным народного депутата Ярослава Железняка, оно состоится на этой неделе.

Напомним

20 мая 2021 года Верховная Рада поддержала назначение главы Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата.