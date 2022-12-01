Кулеба обсудил с главой МИД Дании поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины, а также усилия по реализации формулы мира с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, пишет УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

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“За два года совместной работы... мы прошли много кризисов и стали настоящими друзьями. На сегодняшней встрече мы обсудили непоколебимую и длительную поддержку Данией Украины, а также усилия по реализации формулы мира Владимира Зеленского”, — отметил он.

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