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13020

Кулеба обсудил с главой МИД Дании поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира

Кулеба обсудил с главой МИД Дании поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины, а также усилия по реализации формулы мира с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, пишет УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

“За два года совместной работы... мы прошли много кризисов и стали настоящими друзьями. На сегодняшней встрече мы обсудили непоколебимую и длительную поддержку Данией Украины, а также усилия по реализации формулы мира Владимира Зеленского”, — отметил он.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Дмитрий Кулеба
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