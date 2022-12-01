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Минобороны ФРГ должно представить в правительстве предложение о размещении Patriot в Украине - польский министр

Минобороны ФРГ должно представить в правительстве предложение о размещении Patriot в Украине - польский министр

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Минобороны Германии должно представить правительству ФРГ предложение о размещении систем ПВО Patriot в Украине, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак накануне вечером в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убеждал Минобороны Германии, что развертывание Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины. Ламбрехт (министр обороны Германии Кристина Ламбрехт – ред.) заявила, что подаст это предложение правительству. Я надеюсь на одобрение. Я отметил поддержку во время возможных переговоров на форуме НАТО", - написал Блащак.

Дополнение

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на прошлой неделе, что Берлин должен направить ЗРК Patriot непосредственно в Украину, а не в Польшу. В ответ министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения.

Первоначально Германия предложила Польше помощь в виде поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

Источник: УНН
Теги: НАТО, ПВО, Украина, Германия, Польша, война
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