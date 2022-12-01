"Российский ответ на последние заявления Папы" - посол Украины о кибератаке на сайты Ватикана

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш считает, что кибератака на сайты Ватикана – это российский ответ на последние заявления Папы Римского Франциска, передает УНН.

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«Террористы добрались сегодня до сайтов города-государства Ватикан: многие онлайн страницы различных структур Римской Курии стали недоступны! российские хакеры еще раз демонстрируют реальное лицо российской политики, непосредственно определенной ПАСЕ как террористической: российский ответ на последние важные заявления Папы Франциска», - написал Юраш в Twitter.

Дополнение

Сайты Ватикана в среду, 30 ноября, могли стать объектом кибератаки, в результате которой они несколько часов были недоступны.

Перед этим Папа Римский Франциск заявил, что чеченцы и буряты, воюющие на стороне россии против Украины, являются "одними из самых жестоких" военных.

Также Папа Римский сравнил войну россии против Украины с Геноцидом 1930-х годов, когда советский диктатор Сталин вызвал голод на территории Украины.