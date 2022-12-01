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В Германии видят импульс в вопросе вступления Украины в ЕС

В Германии видят импульс в вопросе вступления Украины в ЕС

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Госминистр Германии по делам Европы Анна Люрманн считает, что в вопросе вступления Украины в ЕС "есть импульс" и "возможно, переговоры начнутся в ближайшее время", но Украина должна быть готова к реформам, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Люрманн сообщила дюссельдорфской газете Rheinische Post, что перспективы вступления Украины в ЕС имеют импульс. "Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время", – сказала она.

При этом госминистр ФРГ отметил, что темпы будут зависеть прежде всего от готовности Украины к реформам. По словам Люрманна, во время своего визита в Киев она была очень поражена достигнутым прогрессом. Важно, чтобы Украина сохранила этот импульс реформ. ЕС сформулировал семь критериев для начала переговоров.

Дополнение

Европейский совет 23 июня предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия
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