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Следующие санкции ЕС должны бить по ракетной промышленности россии – Кулеба

Следующие санкции ЕС должны бить по ракетной промышленности россии – Кулеба

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с верховным представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем отметил, что следующие санкции ЕС должны остановить ракетную промышленность россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД Украины.

Цитата

"В Лодзи (польский город – ред.) мы с Жозепом Боррелем согласились: тотальная война против Украины означает тотальную поддержку Украины. Я поблагодарил ЕС за постоянную оборонную помощь и подчеркнул, что следующие санкции ЕС должны, в частности, бить по российской ракетной промышленности: она должна быть остановлена", – написал Кулеба.

Напомним

Комментируя результаты саммита глав МИД стран НАТО, Дмитрий Кулеба сказал, что в Украину вскоре прибудут 155-мм артиллерия, снаряды и бронемашины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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