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Подоляк: в россии делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины

Подоляк: в россии делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В россии делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины и налогоплательщики выйдут на протесты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, передает УНН.

Цитата

"В россии делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только россия. Сегодня – арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра – репарациями", - написал он.

Напомним

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что репарации, которые России придется заплатить за совершенное – это теперь часть международно-правовой реальности.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, репарации, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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