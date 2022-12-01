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МИД в ответ на очередное заявление лаврова напомнил о трибунале

МИД в ответ на очередное заявление лаврова напомнил о трибунале

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова с "объяснением" ударов рф по инфраструктуре в Украине, передает УНН.

Цитата

«сергей лавров: рф в Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать россиян. Интересно, лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима путина,  или сразу признает вину, чтобы долго не мучиться?», - написал Николенко в Facebook.

Дополнение

30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения преступлений рф.

Франция сообщила, что уже начала работу над созданием спецтрибунала для преступлений рф.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, война
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