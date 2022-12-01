В G7 надеются на перезапуск ВСП в начале следующего года

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В G7 ожидают что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на немецкое председательство в группе послов G7 в Киеве в Twitter.

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«В условиях агрессивной войны России против Украины и жестоких атак на критически важную инфраструктуру Украина продолжает проводить реформы. Приветствуем публикацию Советом по этике решений о кандидатах судей в Высший совет правосудия. Ожидаем, что в январе съезд судей назначит 8 новых членов Высшего совета юстиции», - говориться в сообщении.

Отмечается, что это перезапустит работу Совета, укрепит устойчивость Украины во время войны и выполнит ключевое условие для пути Украины в ЕС.

Дополнение

Верховная Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия – Николая Мороза и Романа Маселко. Последний – адвокат потерпевших “автомайдановцев”.

В феврале 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу.

23 июля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.