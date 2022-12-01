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Кулеба обсудил с представителем Папы Римского усилия Украины по преодолению продовольственного кризиса

Кулеба обсудил с представителем Папы Римского усилия Украины по преодолению продовольственного кризиса

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с представителем Папы Римского, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и обсудил усилия Украины в преодолении глобального продовольственного кризиса. Об этом УНН пишет со ссылкой на его Twitter.

Цитата

“Я встретился с Секретарем по международным отношениям Полом Ричардом Галлахером. Я проинформировал архиепископа об усилиях Украины по преодолению глобального продовольственного кризиса с помощью нашей гуманитарной программы Grain From Ukraine, а также формулы мира Президента Владимира Зеленского”, – написал Кулеба.

Дополнение

Папа Римский Франциск заявил, что посетит Киев, если также посетит москву.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Папа Римский, Дмитрий Кулеба
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