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В Раду внесли постановление о назначении Кубракова на новую должность

В Раду внесли постановление о назначении Кубракова на новую должность

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Верховную Раду внесли постановление о назначении Александра Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Цитата

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет назначить Кубракова Александра Николаевича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", – говорится в постановлении.

Напомним

30 ноября стало известно, что Александр Кубраков написал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины.

Источник: УНН
Теги: Мининфраструктуры
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