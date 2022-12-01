В Раду внесли постановление о назначении Кубракова на новую должность

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Верховную Раду внесли постановление о назначении Александра Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

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"Согласно пункту 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет назначить Кубракова Александра Николаевича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", – говорится в постановлении.

Напомним

30 ноября стало известно, что Александр Кубраков написал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины.