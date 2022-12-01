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россии нужны не переговоры, а оперативная пауза: Подоляк ответил на заявления лаврова

россии нужны не переговоры, а оперативная пауза: Подоляк ответил на заявления лаврова

КИЕВ. 1 декабря. УНН. россии нужны не переговоры, а оперативная пауза для восстановления ресурсов и укрепления на уже захваченных территориях Украины. Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

"Любая идея, озвученная субъектом лавровым, – дискредитация самой идеи. рф не нужны переговоры. рф нужна оперативная пауза для восстановления ресурсов, фиксация присутствия на оккупированных территориях, гарантия отсутствия контрнаступлений и юридической ответственности. Зачем это Украине? – написал Подоляк.

Ранее

Министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров заявил, что россия якобы никогда не требовала переговоров с Украиной, но в то же время всегда готова выслушать другую сторону.

Источник: УНН
Теги: Россия, переговоры
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