Рада провалила увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Постановление №8211 было вынесено в зал и набрало только 215 голосов из 226 необходимых.

Напомним

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что написал заявление об отставке.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал его отставку с должности главы Счетной палаты.

24 октября ему было сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации по найму жилья в столице.

Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.