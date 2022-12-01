В Украине будут проверять соблюдение графиков отключения света

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственная инспекция энергетического надзора будет проводить на объектах энергетики внеплановые проверки соблюдения графиков отключений света. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает УНН.

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"По результатам мониторинга для усиления контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений Минэнерго издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики", – говорится в сообщении.

Детали

К проверкам будут привлечены представители Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, СБУ и Укрэнерго.

Кроме графиков отключения, будут проверять техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

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"Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко соблюдать эти графики при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций", – сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним

23 ноября россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины, который привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.