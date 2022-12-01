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Рада назначила Кубракова вице-премьером по восстановлению Украины

Рада назначила Кубракова вице-премьером по восстановлению Украины

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончарук, передает УНН.

Детали

В частности, парламент уволил с должности министра инфраструктуры Александра Кубракова. “За” проголосовали 245 народных депутатов.

После этого Кубракова назначили вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры. Решение поддержали 263 народных депутата.

Дополнение

В прошедшие сутки Александр Кубраков написал заявление об увольнении м должности министра инфраструктуры.

Он занимал этот пост с 20 мая 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ВР
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