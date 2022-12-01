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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от "экс-ОПЗЖ" Левочкиной

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от "экс-ОПЗЖ" Левочкиной

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "экс-ОПЗЖ" Юлии Левочкиной. Об этом сообщают из депутатского корпуса, передает УНН.

Детали

"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа от ОПЗЖ Юлии Левочкиной", - написал нардеп Алексей Гончаренко в Телеграм.

Это же подтвердил нардеп Ярослав Железняк: "Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от экс-ОПЗЖ Левочкиной Ю.В.".

Он сообщил, что “за” проголосовали 285 народных депутатов.

Дополнение

Рада сегодня уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначил вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры.

Также парламент провалил голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.

Источник: УНН
Теги: ВР
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