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Китай ясно дал понять, что не поставляет оружие россии - глава Евросовета

Китай ясно дал понять, что не поставляет оружие россии - глава Евросовета

Шарль Мишель

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Пекин в четверг еще раз призвал главу Китая Си Цзиньпина использовать "влияние" страны на россию из-за ее войны в Украине и заявил, что Пекин ясно дал понять, что не поставляет оружие москве, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тема войны заняла "много времени" во время их трехчасовой встречи в Большом зале народного собрания в Пекине, где также обсуждались торговля, климат, права человека, восстановление после COVID-19, Синьцзян и Тайвань, сказал Мишель журналистам по видеосвязи из Пекина.

"Я призвал президента Си, как мы это сделали на нашем саммите ЕС-Китай в апреле, использовать свое влияние на россию для соблюдения устава ООН", - сказал Мишель.

Президент Си "ясно дал понять, что Китай не поставляет оружие россии и что ядерные угрозы неприемлемы", заявил глава Европейского совета, которого цитирует издание.

Дополнение

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к переговорам по политическому урегулированию войны в Украине во время переговоров с находящимся в четверг в Пекине президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Китай, Украина, война
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