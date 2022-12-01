Рада просит признать россию государством-спонсором терроризма и призывает изгнать ее из ООН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада просит признать россию государством-спонсором терроризма и призвала изгнать ее из ООН и реформировать организацию. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
В частности, сегодня было принято обращение в парламенты и правительства иностранных государств с призывом:
– устранить россию из ООН;
– поддержать коренную реформу ООН и, в частности, ее Совета Безопасности, которая бы касалась в том числе права вето постоянных членов Совета Безопасности;
- признать россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.
– признать политический режим российской федерации террористическим.
- ввести ограничительные меры против членов всех российских политических партий, ответственных за агрессию против Украины.
– Активизировать и конкретизировать усилия по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений, создать специальный трибунал для привлечения высших должностных лиц россии к ответственности за преступление агрессии против Украины.
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“Еще во время осенней сессии ПАСЕ была принята резолюция, где российский режим признавался террористическим, а также отмечалось, что пребывание россии в ООН – является нелегальным. Теперь следующий шаг делает Рада. Важно, чтобы нас поддержали весь демократический мир”, – добавил Гончаренко.
Напомним
21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников.
23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.