КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр обороны Алексей Резников предложил после победы заниматься дайвингом на потопленном крейсере “москва”. Об этом он заявил на совместном брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, передает УНН.

Детали

Министр отметил, что одна из стратегических задач, которую хотела сделать россия – полностью блокировать Украину на Азовском и Черном морях от возможности вести экономическую деятельность по поставке пищи в мир.

Он отметил, что обеспечивать работу "зернового соглашения" необходимо путем отправки российских кораблей на дно за крейсером "москва".

Цитата

“Когда россияне доминировали в Черном море в начале вторжения, мы были заблокированы, мы не могли вывозить зерно в мир. И сначала украинская ракета “Нептун”, благодаря слаженным действиям нашего украинского флота, отправила крейсер “москва” по известному вам всем адресу. И сегодня мы имеем будущий отличный популярный дайв-сайт на Черном море. Я приглашаю на погружение после победы посетить крейсер “москва”, – сказал Резников.

Напомним

14 апреля стало известно, что во время буксировки в условиях шторма российский крейсер "москва" затонул.

Спасательный плот на 20 человек из затонувшего российского корабля "москва" выловил в море и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна.

В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, исчезнувших в результате гибели крейсера "москва" в апреле 2022 года. 16 дел было рассмотрено летом, еще одно в сентябре.