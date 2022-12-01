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Украина ведет переговоры с партнерами о передаче ракет C-300 – Резников

Украина ведет переговоры с партнерами о передаче ракет C-300 – Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украина ведет переговоры о передаче ей ракет C-300. Об этом на совместном брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились в Украине. То есть у нас нет производства ракет С-300, поэтому мы используем запасы. Со всеми министрами обороны тех стран, которые на вооружении также имеют С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов”, – сказал министр.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что за неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Алексей Резников
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