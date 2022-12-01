Кредиты на авто и жилье, разрушенные войной, будут списывать. Рада приняла закон

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №7441-1 о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за проголосовало 265 нардепов.

Приостановление выплат по кредитам

Физлица-заемщики кредитов на движимое/недвижимое имущество, из-за войны войны:

а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий

б) поврежденное или уничтоженное в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.

Также предполагается списание (прощение) кредита на жилье

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

– недвижимость уничтожена в результате войны.

Ко второму чтению убрали ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но оно должно по состоянию на 23 февраля 2022 г. быть единственным местом проживания семьи заемщика;

– по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

- целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф. Размер такой компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.

Другие убытки кредитора, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

Ссуды на автомобили

Аннулирование задолженности возможно для:

– Уничтоженные авто, тоже убрали ко второму чтению ограничения относительно двигателя. Но по состоянию на 23 февраля 2022 года должно быть единственным авто в семье заемщика;

– по состоянию на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена на более чем 7 дней;

"Срок подачи заявок – период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы", - резюмировал нардеп.