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Новый пакет военной помощи: Германия передаст Украине "Гепарды" и 100 тысяч аптечек

Новый пакет военной помощи: Германия передаст Украине "Гепарды" и 100 тысяч аптечек

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Германии согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек, передает УНН.

Детали

В пресс-службе отметили, что федеральное правительство Германии поддерживает украинскую армию в тесной координации со своими партнерами и союзниками.

Согласно бюджетному процессу на 2022 год средства на инициативу по развитию возможности безопасности увеличены до 2 миллиардов евро. Дополнительные средства должны использоваться в первую очередь для поддержки Украины. В то же время они будут использованы для финансирования возросших обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, идет на возмещение государствам-членам ЕС расходов, понесенных ими при оказании поддержки Украине.

Что получит Украина:

7 самоходных зенитных установок GEPARD
100 000 аптечек

Что уже было передано:

3 мостоукладочных танка BEAVER;
8 беспилотных надводных кораблей;
12 систем для охраны границы;
4000 спальных мешков;
Запчасти для вертолетов Ми-24;
30 машин скорой помощи.

Добавим

Из соображений безопасности федеральное правительство Германии воздерживается от предоставления деталей способов транспортировки и дат до момента передачи помощи Украине. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
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