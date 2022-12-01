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От 1700 до 5100: в Украине установили штрафы за унижение и травлю на работе

От 1700 до 5100: в Украине установили штрафы за унижение и травлю на работе

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №5749, предусматривающий административную ответственность за мобинг (травля и унижение сотрудников на рабочем месте), передает УНН со ссылкой на "Слугу народа".

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«Это уже второй закон в вопросе мобинга: первым №5748 мы ввели в украинское законодательство понятие мобинг, вторым – ввели наказание. Административную ответственность за это правонарушение должен установить именно отдельный законопроект. Без этого нельзя было вносить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь будет отдельная статья за такие деяния, которые надеюсь, исчезнут из украинского общества», – рассказала народный депутат «Слуги Народа», инициатор документа Юлия Гришина.

Добавим

Документ предусматривает следующие штрафы:
1700–2550 грн или 20–40 часов общественных работ;
3400-5100 грн или 40-60 часов работ за совершение повторно в течение года или группой лиц.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон
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