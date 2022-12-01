Уникальным украинским спиртным напиткам открыли дорогу на рынки ЕС: Рада приняла закон

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Парламент принял законопроект №6480, открывающий дорогу уникальным украинским спиртным напиткам на рынки ЕС. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает УНН.

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«Речь идет о напитках с географическими указаниями, обладающими особыми свойствами, связанными с местностью и традицией их производства. Документ определяет особенности регистрации, контроля, использования и защиты географических указаний спиртных напитков и имплементирует европейское законодательство», – объяснил председатель профильного комитета.

Детали

По его словам, принятие законопроекта будет способствовать созданию дополнительных возможностей для переработки с/х продукции, увеличению внутреннего производства продукции с добавленной стоимостью, а также развитию туризма на территориях, где будет производиться уникальная продукция, созданию дополнительных рабочих мест.

«Сегодня в Украине зарегистрировано и защищается 337 иностранных географических указаний для спиртных напитков. И ни одного украинского. Это решение устанавливает требования к спиртным напиткам, что даст возможность регистрировать их как в Украине, так и в ЕС. Фактически мы открываем дорогу для нашей уникальной продукции на европейские рынки», – подытожил Гайду.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный Проект Закона Украины о географических указаниях спиртных напитков, представленный Кабинетом Министров Украины (регистр. №6️480 от 28.12.2021).