Кулеба обсудил с Бербок военную помощь и ужесточение санкций против россии

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок военную помощь нашей стране и ужесточение санкций против страны-агрессора.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.



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“Я поблагодарил Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости о признании Голодомора геноцидом. Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет россия. В том числе путем новых поставок оружия и усиления санкций ЕС против россии”, — написал Кулеба.

Напомним

В Германия согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.