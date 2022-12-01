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Кулеба обсудил с Бербок военную помощь и ужесточение санкций против россии

Кулеба обсудил с Бербок военную помощь и ужесточение санкций против россии

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок

Источник: Twitter\@DmytroKuleba

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок военную помощь нашей стране и ужесточение санкций против страны-агрессора.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Я поблагодарил Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости о признании Голодомора геноцидом. Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет россия. В том числе путем новых поставок оружия и усиления санкций ЕС против россии”, — написал Кулеба.

Напомним

В Германия согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Германии, в пакете среди прочего зенитные самоходные установки Gepard и 100 тысяч медицинских аптечек.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Германия

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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