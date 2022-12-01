Защищаем Украину от таких "товарищей" — Зеленский

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении напомнил украинцам о выдающемся дне 1 декабря и его значимость для нашего государства. Он подчеркнул, что сейчас Украина защищает свою независимость от так называемых “товарищей”, пишет УНН.

Детали

Во время обращения Зеленский напомнил, что ежегодно 1 декабря в Украине вспоминают событие, определившее историю — 1 декабря 31 год назад состоялся референдум, который объединял всю территорию нашего государства. Тогда сами люди подтвердили Акт провозглашения независимости Украины — свободно и законно.

“Это был настоящий референдум, а не какая-то имитация. Это был честный референдум, и именно поэтому его признал мир”, — подчеркнул Зеленский.

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“С того дня 1991 года украинцы пережили много попыток превратить точку в три точки или в точку с запятой. Мы видели много деятелей, которые не могли успокоиться, что империю таки свергли. Мы и теперь защищаем Украину от таких „товарищей“, которые хотели в этом году отмечать столетие империи вместо очередной годовщины воли”, — сказал Глава государства.

Президент отметил, что все будет по украинским правилам.

“Наше стремление жить свободно, которое было высказано 24 августа и подтверждено 1 декабря, не сломать. Украинцы больше никогда не будут камнями каких-то там империй. Мы уже завоевали это и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости”, — добавил Гарант.

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