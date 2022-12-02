Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,21 0,2852 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11445

СНБО поручил правительству рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией

СНБО поручил правительству рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 2 декабря. УНН. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией, а также проверить связь УПЦ с московским патриархатом.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинскому народу, пишет УНН.

Детали

Во время своего обращения Президент подчеркнул обеспечение в Украине духовной независимости. Вчера состоялось заседание СНБО на котором рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.

“К сожалению, даже русский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в потому, что стоит преодолеть искушение зла”, — указал Глава государства.

На заседании Совета безопасности было введено:

  1. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в российской федерации религиозных организаций.
  2. Государственной службе по этнополитики и свободы совести — обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с московским патриархатом и при необходимости — принять предусмотренные законом меры.
  3. Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
  4. Всем органам, к компетенции которых относится вопрос в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявления и противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции — фамилии будут обнародованы вскоре.

Напомним

В ноября Служба безопасности Украины начала массовые проверки храмов, монастырей и лавр, которые находятся под управлением Украинской Православной Церкви.

Ранее

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в частности, для недопущения использования Лавры как ячейки “русского мира”, проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, хранение оружия.

              

Источник: УНН
Теги: УПЦ МП, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.