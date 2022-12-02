СНБО поручил правительству рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией

КИЕВ. 2 декабря. УНН. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией, а также проверить связь УПЦ с московским патриархатом.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинскому народу, пишет УНН.

Детали

Во время своего обращения Президент подчеркнул обеспечение в Украине духовной независимости. Вчера состоялось заседание СНБО на котором рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.

“К сожалению, даже русский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в потому, что стоит преодолеть искушение зла”, — указал Глава государства.

На заседании Совета безопасности было введено:

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в российской федерации религиозных организаций. Государственной службе по этнополитики и свободы совести — обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с московским патриархатом и при необходимости — принять предусмотренные законом меры. Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Всем органам, к компетенции которых относится вопрос в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявления и противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции — фамилии будут обнародованы вскоре.

Напомним

В ноября Служба безопасности Украины начала массовые проверки храмов, монастырей и лавр, которые находятся под управлением Украинской Православной Церкви.

Ранее

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в частности, для недопущения использования Лавры как ячейки “русского мира”, проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, хранение оружия.