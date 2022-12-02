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Кулеба призвал ОБСЕ серьезно отнестись к похищению украинских детей россиянами

Кулеба призвал ОБСЕ серьезно отнестись к похищению украинских детей россиянами
Источник: Twitter\@DmytroKuleba

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Во время нашей встречи с Маттео Мекаччи мы подробно обсудили преступления россии и необходимость ответственности. Я призвал БДИПЧ обратить серьезное и особое внимание на похищение россией украинских детей, что является одним из самых циничных преступлений геноцидной войны россии против Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок военную помощь нашей стране и ужесточение санкций против страны-агрессора.

Справка

Бюро из демократических институтов и прав человека является главным учреждением Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, которая занимается “человеческим измерением” безопасности. Бюро, которое первоначально называлось “Офис из свободных выборов”, было создано в 1990 году в соответствии с Парижской хартией и создано в 1991 году.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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