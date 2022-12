Кулеба призвал ОБСЕ внести свой вклад в реализацию Формулы мира Украины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, где призвал организацию внести свой вклад в реализацию Формулы мира Владимира Зеленского.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“На моей встрече с Хельгой Шмид я пригласил ОБСЕ внести свой вклад в реализацию Формулы мира Владимира Зеленского. Российская агрессия имеет далеко идущие и разрушительные последствия для всесторонней безопасности ОБСЕ. Мы должны действовать вместе, чтобы достичь справедливого и крепкого мира”, — говорится в сообщении.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

Met with @OSCE_RFoM Teresa Ribeiro. As incitement of genocide intensifies in Russia, OSCE has Ukraine’s support in addressing hate speech, increasing media literacy. Russian state propaganda has nothing to do with freedom of speech. Russia mustn’t be allowed to misuse the notion. pic.twitter.com/iHu1GhXvVi