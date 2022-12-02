Кулеба призвал ОБСЕ внести свой вклад в реализацию Формулы мира Украины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, где призвал организацию внести свой вклад в реализацию Формулы мира Владимира Зеленского.

Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“На моей встрече с Хельгой Шмид я пригласил ОБСЕ внести свой вклад в реализацию Формулы мира Владимира Зеленского. Российская агрессия имеет далеко идущие и разрушительные последствия для всесторонней безопасности ОБСЕ. Мы должны действовать вместе, чтобы достичь справедливого и крепкого мира”, — говорится в сообщении.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.