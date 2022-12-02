В Реестр госпредателей попадают семьями: названы самые известные

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Реестр госпредателей, который был создан движением “Чесно”, насчитывает тысячу человек, ряд из которых попал туда “семьями”, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Детали

Больше всего в Реестре госпредателей родственников категории “отец-сын”. Это – Януковичи, депутаты Херсонского горсовета от Блока Владимира Сальдо Семенчевы, депутаты Репилевские, мэр Рубежного Сергей Хортив и его сын Иван Хортив, воевавший в составе террористических отрядов "лнр".

Кроме того, присутствуют там и “братья-предатели” Клюевы, которые были близкими соратниками Януковича, и политики от партии “Слуга народа” братья Ковалевы.

Также в Реестр предателей попали 3 супружеские пары: Губаревы, Шарии и кум путина Виктор Медведчук с Оксаной Марченко. Также среди предателей в Реестре есть племянница руководителя оккупационной Запорожской ВГА экс-нардепа Евгения Балицкого и дядя ликвидированного в Херсонской области экс-нардепа Алексея Журавко.

В то же время в реестре еще нет экс-президента "Мотор Сичи", подозреваемого в госизмене, Вячеслава Богуслаева и его сына Александра, имеющего ряд компаний в Монако на 6 миллионов евро.

Отсутствует там и Руслан Тарпан с супругой, которых в Монако подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем. В Украине же Тарпан с 2017 года находится в розыске как подозреваемый в хищении госсредств. Кроме того, он является фигурантом базы «Миротворец».

В Верховной Раде через сотрудничество с россиянами его прямо называют коллаборантом. Тем более, что Тарпан до сих пор ведет бизнес с россиянами в Украине.