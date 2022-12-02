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Соглашение по безопасности Запорожской АЭС должно быть достигнуто к 2023 году - МАГАТЭ

Соглашение по безопасности Запорожской АЭС должно быть достигнуто к 2023 году - МАГАТЭ

Рафаэль Гросси

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Международное агентство по атомной энергии заявило, что надеется достичь соглашения с россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС в этом месяце, то есть до конца года, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

"Мое обязательство - найти решение как можно быстрее. Надеюсь, до конца года", - сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном в пятницу.

Детали

Гросси не исключил встречи с президентом россии владимиром путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша цель - избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая способствовала бы одной или другой стороне", - сказал Гросси.

Дополнение

ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная станция, вызвала серьезную обеспокоенность на протяжении всего конфликта, поскольку вблизи неоднократно наносили удары.

Источник: УНН
Теги: Россия, Запорожье и Запорожская область, война, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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