У путина ответили на условия Байдена для переговоров: россияне не готовы уходить из Украины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин "открыт для переговоров" о возможном урегулировании в Украине, но "СВО", как в россии называют войну против Украины, "продолжается". Об этом заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, комментируя заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с путиным, если тот захочет остановить войну, пишет УНН.

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"президент рф всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов", - сказал песков и добавил, что отказ США признать аннексированные территории российскими препятствует поиску "почвы для взаимного обсуждения".

"Фактически что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как путин уйдет из Украины", – сказал песков.

По просьбе журналистов подтвердить тезис о том, что "кремль к этому не готов", он ответил: “Ну, безусловно. СВО продолжается", – заявил песков.

Напомним

Джо Байден сказал, что в ближайшее время не собирается связываться с российским диктатором, но он готов поговорить с путиным, если тот будет заинтересован в прекращении войны.