В ЕС официально предложили криминализировать нарушение санкций

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Еврокомиссия предложила ввести уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС, говорится в сообщении евроинститута, пишет УНН.

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"Европейская комиссия сегодня выдвигает предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказанию за нарушение ограничительных мер ЕС. Пока продолжается российская агрессия против Украины, очень важно, чтобы ограничительные меры ЕС полностью выполнялись, а нарушение этих мер не окупалось. В предложения Еврокомиссии излагаются общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

В евроинституте указали, что имплементация санкций ЕС после нападения россии на Украину показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур. "Предложенная Директива установит одинаковый уровень наказания во всех государствах-членах. Тем самым он закроет существующие правовые лазейки и, прежде всего, повысит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС", - отметили в ЕК.

К основным элементам предложения относятся:

Список уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС, такие как:

предоставление средств либо экономических ресурсов в распоряжение либо в пользу санкционированных лица, организации либо органа;



неспособность заморозить эти средства;



предоставление возможности въезда санкционированным лицам на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена;



заключение соглашений с третьими странами, с которыми запрещено или относительно чего есть ограничение ограничительными мерами ЕС;



торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены;



обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;



предоставление других услуг, запрещенных или на которых есть ограничения, такие как юридические консультации, трастовые услуги и услуги налогового консультирования.

Правонарушения будут охватывать обход ограничительных мер ЕС: это означает обход или попытку обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств.

Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет; предприятия могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общего оборота юридического лица (предприятия) в финансовом году, предшествовавшем решению о штрафе.

Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

Ранее

Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений.